Реформа тарифообразования облэнерго поможет ремонтировать поврежденные электросети, - ЦЭВ

"Сейчас стимулирующее тарифообразование является одним из ключевых источников финансирования операционного восстановления электросетей после боевых действий и подготовки к отопительному сезону", - говорится в нем.

В ЦЭВподчеркнули, что за время полномасштабного вторжения России были разрушены сотни тысяч километров линий электрических сетей, а несколько миллионов украинцев были отрезаны от электроснабжения.

Также в центре добавили, что в долгосрочной перспективе стимулирующее тарифообразование будет способствовать сокращению срока присоединения к электросетям для новых потребителей благодаря повышению качества услуги по распределению электроэнергии существующим потребителям и снижению потерь электроэнергии в сетях.

"Экономический рост и развитие промышленности требуют современных и надежных электросетей в любой точке Украины", - подытожили в ЦЭВ.



Напомним, эксперт "Центра Разумкова" Максим Белявский считает, что отмена реформы облэнерго помешает интеграции Украины в европейский энергорынок.

Также глава НКРЭКУ Константин Ущаповский заявляет, что отмена этой реформы приведет к снижению инвестиционной привлекательности облэнерго.