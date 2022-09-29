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Реформа тарифообразования облэнерго поможет ремонтировать поврежденные электросети, - ЦЭВ

Фото: реформа тарифообразования облэнерго поможет ремонтировать поврежденные электросети (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Реформа облэнерго является основным источником финансирования восстановления поврежденных в результате боевых действий линий электропередачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра экономического восстановления (ЦЭВ) в Facebook.

"Сейчас стимулирующее тарифообразование является одним из ключевых источников финансирования операционного восстановления электросетей после боевых действий и подготовки к отопительному сезону", - говорится в нем.

В ЦЭВподчеркнули, что за время полномасштабного вторжения России были разрушены сотни тысяч километров линий электрических сетей, а несколько миллионов украинцев были отрезаны от электроснабжения.

Также в центре добавили, что в долгосрочной перспективе стимулирующее тарифообразование будет способствовать сокращению срока присоединения к электросетям для новых потребителей благодаря повышению качества услуги по распределению электроэнергии существующим потребителям и снижению потерь электроэнергии в сетях.

"Экономический рост и развитие промышленности требуют современных и надежных электросетей в любой точке Украины", - подытожили в ЦЭВ.

Напомним, эксперт "Центра Разумкова" Максим Белявский считает, что отмена реформы облэнерго помешает интеграции Украины в европейский энергорынок.

Также глава НКРЭКУ Константин Ущаповский заявляет, что отмена этой реформы приведет к снижению инвестиционной привлекательности облэнерго.

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