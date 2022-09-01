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Реформа стимулюючого тарифоутворення сприяла інтеграції України до енергосистеми ЄС, - експерт

Фото: реформа стимулюючого тарифоутворення сприяла інтеграції України до енергосистеми ЄС (flickr.com)
Автор: Олександр Мороз

Реформа стимулюючого тарифоутворення для операторів системи розподілу на рівні з сертифікацією "Укренерго" дозволила Україні успішно інтегруватися до єдиної енергомережі ЄС і в період війни дозволила обленерго оперативно ремонтувати пошкоджені лінії електропередачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням виконавчого директора громадської спілки "Розумні електромережі України" Олександра Баранюка в рамках засідання Energy Club.

За словами Баранюка, впровадження стимулюючого тарифоутворення для операторів системи розподілу - серйозна реформа, до якої готувалась держава 8 років.

"Це говорив і прем’єр-Міністр, і згадував в промовах президент. Всі сказали, що ми виконали частину євроінтеграційних процесів. І зараз ми повинні в цих процесах залишатися", - підкреслив Баранюк.

На думку керівника профільної спілки операторів системи розподілу, RAB-тариф дозволив перекинути значні кошти в операційні затрати, які розподілялись по різному.

"Тому не можна в цьому сенсі піддавати критиці RAB-тариф, тому що це стало підтримкою як для компаній, так і для влади, яка не розробляла особливого плану для ОСРів як їм діяти. ОСР самі зорієнтувалися, самі взяли наявні ресурси і самі правильно застосували", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше голова комітету з енергетики Верховної ради Андрій Герус зазначив, що реформа стимулюючого тарифоутворення була правильним рішенням.

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