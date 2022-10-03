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Реформа облэнерго обеспечила компании денежными средствами для восстановления поврежденных электросетей, - эксперт

Фото: реформа облэнерго обеспечила компании средствами для восстановления поврежденных электросетей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Благодаря реформе облэнерго у операторов систем распределения (ОСР) есть средства для восстановления поврежденной в ходе боевых действий энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя отраслевой группы по энергетике компании Deloitte в Украине Артуара Огаджаняна.

"Понятно, что с началом войны ситуация значительно усложнилась. Есть один показательный факт, который отмечают ОСРы, подвергшиеся разрушениям и повреждениям своих активов во время военной агрессии РФ. Это наличие средств, которые компании получили именно благодаря так называемому "RAB-регулированию", и которые они оперативно направляли и продолжают направлять на восстановление и ремонт поврежденных и разрушенных активов. На мой взгляд, это очень важный факт в пользу стимулирующего регулирования", - сказал он.

Огаджанян отметил, что система стимулирующего регулирования предполагает существенные изменения и значительные инвестиции, эффект от которых может быть заметен только через несколько лет.

Он подчеркнул, что благодаря реформе облэнерго большое количество ОСР увеличили планы по капитальным инвестициям в два или более раза по сравнению с системой "Расходы+".

"Отмена любой прогрессивной реформы является очень нежелательным шагом. Однако, понятно, что страна находится в абсолютно экстраординарных условиях, при которых могут быть оправданы определенные ограничения. Впрочем, даже при таких условиях, прежде чем принимать решения по ограничениям, следует понимать, будет ли достигнута цель, которую преследует государство, и не будут ли нивелированы достижения из-за негативных последствий таких ограничений", - подытожил Огаджанян.

Напомним, эксперт "Центра Разумкова" Максим Белявский считает, что отмена реформы облэнерго помешает интеграции Украины в европейский энергорынок.

Также глава НКРЭКУ Константин Ущаповский заявляет, что отмена этой реформы приведет к снижению инвестиционной привлекательности облэнерго.

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