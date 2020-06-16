Реформа ДАБІ може спричинити хаос у сфері будівництва, - експерти

Для реалізації реформи влада має визначитись з політичною фігурою, яка понесе відповідальність
Анонсована реформа державного контролю у будівництві може сприяти відновленню корупційних схем та збільшенню обсягу корупційної ренти шляхом сприяння ряду проблемних забудов.
Про це йдеться у зверненні ГО “Разом проти корупції”.
"Корупція в будівельному контролі завжди мала характер системного явища. Вже багато років існує паралельна до офіційного органу та зрощена з ним мережа посередників, що забезпечують збір коштів із забудовників за видачу дозволів, введення в експлуатацію будівель (так звані 5$ за м кв) під прикриттям силових структур та за покровительства вищих посадовців країни", - зазначають активісти.
На їх думку, анонсована реформа ДАБІ потрібна, оскільки орган на сьогодні є символом корупції. Але, перш за все, має бути усунена системна корупція у будівництві.
"Понад 30 експертними організаціями та Мінрегіоном було напрацьовано Концепцію публічного управління у сфері містобудування – документ, який визначає ключові напрямки подальших структурних, технологічних, законодавчих змін", - додається у зверненні.
Для реалізації справжньої реформи, наголошують в організації, влада має визначитись з політичною фігурою, яка понесе відповідальність у разі провалу реформи, долучати експерті кола до проведення реформи та забезпечити належний комунікаційний супровід реформи.
Разом з тим, ГО “Разом проти корупції” підготувала та направила лист до керівництва країни, в якому закликала зробити наступне:
Нагадаємо, раніше експерти заявили про дискредитацію реформи державного архітектурно-будівельного контролю.
4 травня Кабінет міністрів України звільнив Юрія Васильченка з посади голови Державної архітектурно-будівельної інспекції.
Раніше в Кабінеті міністрів заговорили про ліквідацію інспекції. зокрема, в Мінрегіон створив робочу групу з фахівців неурядових організацій: BRDO, IDLO, Реанімаційного пакета реформ, Конфедерації будівельників та інших.
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Автор: РБК-Україна