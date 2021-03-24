Реєстру немає. Як прикордонники перевіряють COVID-довідки при в'їзді в Україну

За словами помічника глави ДПС, немає офіційного онлайн-реєстру таких довідок як за кордоном, так і в Україні.

"Якщо говорити про довідки, як частину перевірки на кордоні, то рішенням уряду не визначено якихось додаткових нюансів щодо цих довідок, які вони мають бути і як вони мають бути затверджені", - заявив він.

Демченко зазначив, що під час перевірки прикордонники перевірятимуть довідки, включаючи дату їх видачі, на яких бланках надруковані, яка стоїть печатка.

"У разі, якщо будуть які застереження, що довідка про коронавірус може бути підробленою, ми за необхідності працюватимемо із поліцією. Також ми можемо співпрацювати із нашими колегами із суміжних країн, з якими межує Україна. Якщо будуть якісь підозри, то іноземцю може бути відмовлено у в’їзді в Україну, а за необхідності та подальших перевірок можуть відкрити кримінальні справи", - пояснив помічник глави ДПСУ.

Крім того, правоохоронні органи або прикордонники тієї країни, куди в’їжджають громадяни України, звертають увагу, чи може бути ця довідка підроблена.

"Якщо у них є сумніви, вони відмовляють у в’їзді громадянам України, аргументуючи це тим, що вони вбачають, що ця довідка може бути підробленою, так само діятимуть і прикордонники України. Я б не радив комусь випробовувати долю і натомість отримати на додачу ще й кримінальну справу", - заявив він.

За словами Демченка, були випадки, коли українці повертались додому із підробленою довідкою про коронавірус.