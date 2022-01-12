Реальне число добових заражень COVID-19 може бути до 1 млн, - МОЗ Франції

На думку міністра охорони здоров'я Франції Олів'є Верана, офіційно зафіксовані випадки коронавірусу не показують весь масштаб пандемії. Він вважає, що реальне число заражень за день може сягати 1 млн випадків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
"Коли ми фіксуємо 370 тисяч заражень в певний день, ми можемо вважати, що насправді їх близько мільйона", - заявив міністр охорони здоров'я Франції.
Нагадаємо, напередодні Франція з населенням 67,3 млн зареєструвала черговий рекорд заражень. У вівторок, 11 січня, Франція повідомила про 368 149 нових випадків коронавірусу. Це є найвищим показником за добу з початку пандемії.