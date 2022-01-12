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Реальне число добових заражень COVID-19 може бути до 1 млн, - МОЗ Франції

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Франція, Середа 12 січня 2022 16:36
Реальне число добових заражень COVID-19 може бути до 1 млн, - МОЗ Франції Фото: у Франції може бути щодня до 1 млн хворих коронавірусом (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

На думку міністра охорони здоров'я Франції Олів'є Верана, офіційно зафіксовані випадки коронавірусу не показують весь масштаб пандемії. Він вважає, що реальне число заражень за день може сягати 1 млн випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

"Коли ми фіксуємо 370 тисяч заражень в певний день, ми можемо вважати, що насправді їх близько мільйона", - заявив міністр охорони здоров'я Франції.

Нагадаємо, напередодні Франція з населенням 67,3 млн зареєструвала черговий рекорд заражень. У вівторок, 11 січня, Франція повідомила про 368 149 нових випадків коронавірусу. Це є найвищим показником за добу з початку пандемії.

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