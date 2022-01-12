Реальне число добових заражень COVID-19 може бути до 1 млн, - МОЗ Франції
Фото: у Франції може бути щодня до 1 млн хворих коронавірусом (Getty Images)
На думку міністра охорони здоров'я Франції Олів'є Верана, офіційно зафіксовані випадки коронавірусу не показують весь масштаб пандемії. Він вважає, що реальне число заражень за день може сягати 1 млн випадків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
"Коли ми фіксуємо 370 тисяч заражень в певний день, ми можемо вважати, що насправді їх близько мільйона", - заявив міністр охорони здоров'я Франції.
Нагадаємо, напередодні Франція з населенням 67,3 млн зареєструвала черговий рекорд заражень. У вівторок, 11 січня, Франція повідомила про 368 149 нових випадків коронавірусу. Це є найвищим показником за добу з початку пандемії.