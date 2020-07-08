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Реальна кількість випадків COVID-19 в Україні може сягати 150 тисяч, - МОЗ

Середа 08 липня 2020 оновлено 01:21
Реальна кількість випадків COVID-19 в Україні може сягати 150 тисяч, - МОЗ
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

МОЗ виявляє менше ніж половину хворих на коронавірус

Математичне моделювання показує, що реальна кількість хворих на коронавірус в Україні може досягати 150 тисяч. Міністерство охорони здоров'я в середньому виявляє близько 35% хворих.

Про це в інтерв'ю "BBC Україна" розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

На запитання, чи може Україна стати новим епіцентром пандемії коронавірусу в Європі, головний санлікар зазначив, що завжди є такі побоювання.

"Ми повинні розглядати та бути готові до найбільш песимістичних сценаріїв. Чи не боїмося? Боїмося. Чи готуємося? Готові. Але до стрімкого зростання кількості випадків ніхто не буде готовий", - наголосив він.

Ляшко пояснив, що стрімке зростання нових випадків COVID-19 спричинить колапс системи охорони здоров'я.

"Впевнений, що влітку такого не може відбутися, оскільки виключені інші грипоподібні захворювання. Але якщо будемо нехтувати карантином, то будуть прогнози непередбачувані", - додав головний санлікар.

Зазначимо, станом на ранок 7 липня в Україні було офіційно зареєстровано 49 607 випадків COVID-19. Одужали вже 22 193 українці, а жертвами хвороби стали 1283 людини.

Нагадаємо, готовність України до другої хвилі пандемії коронавірусу оцінив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Крім того, підготовку до другої хвилі пандемії коронавірусу вже почав уряд за дорученням президента України.

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