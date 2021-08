Really Building завершила один із найстаріших довгобудів Києва

Компанія забудовник "Really Building", спільно з ізраїльською компанією "Simple Investment Ltd" взяла на себе зобов'язання перед інвесторами та міською владою і за чотири роки добудувала й ввела у експлуатацію один з найстаріших у Києві довгобудів.

На місці колишньої недобудови по вулиці Нагірній, 18/16, яку почали зводити ще у 1999 році відкрили Житловий комплекс комфорт-класу "Хенесі Хаус".

За її словами, будівельна компанія "Really Building" взялась за цей довгобуд у 2017 році. Тоді об'єкт представляв собою каркасну будівлю, зведену до 7-го поверху. Будівля була неправильно законсервована. Через це стан зовнішніх стін був незадовільним – необхідно було розбирати будинок і починати будувати знову.

"Сотні щасливих інвесторів вже роблять ремонти у своїх квартирах. Багато навіть і не сподівались, що будинок буде введений у експлуатацію, після стількох років простою. Для нас це також був новий досвід і ми вже маємо багато напрацювань для роботи з іншими такими об'єктами", - наголосила комерційний директор компанії "Really Bulding" Ганна Мурашенко

.Голова правління житлово-будівельного кооперативу по вулиці Нагірній, 18/16 Олександр Козієнко, підкреслив, що інвестори будинку намагались знайти шляхи відновлення будівництва з початку 2000-х і аж до 2017 року, коли у проект увійшла компанія "Really Bulding".

"Шлях з початку 2000-го і закінчуючи 2017-м - це був складний шлях. Тому що багато років ми намагалися понудити минулого забудовника, щоб він закінчив будівництво, шукали можливість взяття в оренду земельної ділянки. Це був один з таких великих довгобудів у Києві", - підкреслив Козієнко.

Як зазначив Ігор Йофе, генеральний директор ізраїльської інвестиційної компанії "Simple Investment Ltd", яка також долучилась до реалізації проекту, близько 10% нових інвесторів ЖК "Хенесі Хау" – іноземці. Він підкресли, що така співпраця виявилась продуктивною та успішною, тому "Simple Investment Ltd" буде продовжувати співпрацю із "Really Bulding" і у інших проектах. Зокрема, за його словами, компанія вже активно працює в рамках будівництва нового об'єкту ЖК "4U" по вулиця Академіка Булаховського, 2.