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Реакція Німеччини і ЄС на отруєння Навального залежить від Росії, - Меркель

Берлін, Четвер 03 вересня 2020 15:25
Реакція Німеччини і ЄС на отруєння Навального залежить від Росії, - Меркель
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Реакція Німеччини і Європейського союзу на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального буде залежати від Росії. Зокрема, чи буде співпрацювати Москва з розслідуванням, чи ні.

Про це Меркель заявила в четвер, 3 вересня, передає Reuters.

Канцлер Німеччини засудила спробу вбивства Навального, а також закликала Москву до надання допомоги в розслідуванні.

"Багато залежить від реакції російського уряду", - сказала Меркель.

Нагадаємо, Олексій Навальний впав у кому 20 серпня. Він був госпіталізований в омську лікарню, проте місцеві лікарі заявили про відсутність слідів отрути в його організмі. За їх версією, стан Навального пов'язаний з порушенням обміну речовин. Через два дні опозиціонера перевезли в німецьку клініку "Шаріте" в Берліні.

Як повідомляло РБК-Україна, 2 вересня уряд Німеччини заявиа, що Навального отруїли бойовою речовиною класу "Новачок".

Також повідомлялося, що Німеччина не виключала введення санкцій проти Росії в разі підтвердження отруєння Навального.

У той же час у Кремлі заявили, що поки не бачать підстав для відкриття справи через ситуацію з Навальним, так як Німеччина не передала Росії інформацію про причини його стану.

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Новини України Російська ФедераціяНавальныйАнгела Меркель
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