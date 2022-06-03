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"Розпалює тривимірну кризу". Генсек ООН закликав зупинити війну в Україні

Фото: генсек ООН Антоніу Гутерріш (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав припинити війну Росії проти України. Він вважає, що бойові дії розпалюють велику глобальну кризу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генсека в Twitter.

За словами Гутерріша, російське вторгнення створює тривимірну кризу - продовольчу, енергетичну та фінансову. Вона негативно впливає на найбільш уразливі категорії людей, країни та економіки.

"Чим швидше закінчиться ця війна, тим краще - заради України, Росії та світу", - написав генсек ООН.

Нагадаємо, раніше Гутерріш заявив, що повернення продовольства України та добрив Росії на світовий ринок може полегшити продовольчу кризу.

Також в ООН попередили, що близько 323 млн людей у всьому світі можуть опинитися на межі голоду через війну в Україні.

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