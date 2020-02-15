Розвиток викликаної коронавірусом епідемії неможливо передбачити, - ВООЗ

Директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що подальший розвиток епідемії, викликаної коронавірусом, неможливо спрогнозувати. Про це він заявив на виступі на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Неможливо передбачити, в якому напрямку піде епідемія коронавируса", - сказав він.

Гебрейесус також висловив стурбованість впливом епідемії на країни зі слабкою системою охорони здоров'я. Він закликав світову спільноту проявити згуртованість у боротьбі з коронавірусом. Гебрейесус попередив також проти політизації проблематики коронавируса.

Нагадаємо, раніше в ВООЗ прогнозували, що дві третини жителів планети можуть заразитися коронавірусом. Карантинні заходи можуть уповільнити поширення хвороби, але вони були прийняті вже після того, як вірус встиг проникнути в різні райони Китаю і за його межі. Побудована Лонджіні модель спирається на дані, згідно з якими кожен інфікований при звичайних умовах заражає ще двох або трьох осіб.

Станом на ранок 14 лютого, в світі зареєстровано майже 65 тис. Лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусів COVID-19. Летальними виявилися 1383 випадки.