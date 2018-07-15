В розвідці США порівняли збільшення кількості кібератак з підготовкою терактів 11 вересня
За словами глави американської розвідки, цифрова інфраструктура США зараз знаходиться під атакою
Глава національної розвідки Сполучених Штатів Америки (США) Ден Коутс порівняв масштабну хвилю кібератак, якої зазнає інфраструктура в США, з підготовкою терактів 11 вересня. Про це передає CNN.
Так, за словами Коутса, схожі "попереджувальні знаки" спостерігалися перед терактами 11 вересня 2001 року.
"Сьогодні цифрова інфраструктура нашої країни в буквальному розумінні знаходиться під атакою", - заявив Коутс.
Він також зазначив, що за кілька місяців до 11 вересня 2001 року система "блимала червоним".
"І ось, через двадцять років, я виступаю перед вами і говорю: сигнальні вогні знову мерехтять червоним кольором", - додав глава американської розвідки.
Кост також повідомив, що головними організаторами кібератак на американську інфраструктуру є Росія, Китай, Іран та Північна Корея.
При цьому, Росію в цьому списку глава американської розвідки виділив, зазначивши, що "РФ продовжує свої зусилля з підриву демократії".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що соціальна мережа Twitter заблокувала 2 облікових записи, які пов'язані з 12 громадянами Російської Федерації, викритими у втручанні у вибори в Сполучені Штати Америки. Як зазначили в керівництві соцмережі, ці акаунти були названі в обвинувальному висновку 12 співробітників військової розвідки РФ.
Також повідомлялося про кібератаки з боку РФ на німецькі медіа і хімкомпанію. Так, на дані об'єкти в серпні 2017 і червні 2018 року були здійснені атаки, ймовірно, з метою шпигунства. Спецслужби не виключають, що в Німеччині, крім медіакомпаній та організації, що займається хімічними дослідженнями, постраждали й інші підприємства.
Також варто відзначити, що в Україні співробітники Служби безпеки блокували спробу спецслужб Російської Федерації провести кібератаку на мережеве обладнання товариства "Аульська хлоропереливна станція", яке є об'єктом критичної інфраструктури країни. Як повідомлялося, кібератака могла призвести до зриву технологічних процесів та можливої аварії.