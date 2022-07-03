У розвідці Британії назвали пріоритетну мету політики Росії в Україні

У відомстві припустили, що арешт обраного мера Херсона, який стався 28 Червня, є спробою придушити опір окупації.

"Однак на окупованих територіях триває широкомасштабний збройний і мирний опір. Херсонська область є регіоном, який найбільш повно зазнав нової російської окупації з лютого", - йдеться в повідомленні.

У британській розвідці заявили, що пріоритетною метою політики Росії є пошук Конституційного рішення для окупації.

"Цілком ймовірно, що вона буде готова підтасувати результати голосування, щоб домогтися прийнятного результату", - йдеться в повідомленні.