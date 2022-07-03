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У розвідці Британії назвали пріоритетну мету політики Росії в Україні

Фото: у розвідці Британії назвали пріоритетну мету політики Росії в Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Окупаційна влада заявила, що проведе референдум про приєднання Херсонської області до РФ до осені 2022 року. Росія, ймовірно, віддає пріоритет псевдоконституційному голосуванню в спробі узаконити свій контроль над регіоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

У відомстві припустили, що арешт обраного мера Херсона, який стався 28 Червня, є спробою придушити опір окупації.

"Однак на окупованих територіях триває широкомасштабний збройний і мирний опір. Херсонська область є регіоном, який найбільш повно зазнав нової російської окупації з лютого", - йдеться в повідомленні.

У британській розвідці заявили, що пріоритетною метою політики Росії є пошук Конституційного рішення для окупації.

"Цілком ймовірно, що вона буде готова підтасувати результати голосування, щоб домогтися прийнятного результату", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, розвідка вважає, що росіяни планують провести "референдуми" в Херсонській і Запорізькій областях 11 вересня.

На думку мера міста Ігоря Колихаєва, загарбники хочуть анексувати Херсонську область, як це було з Кримом.

Крім того, у Херсонській області вже відкрили пункти видачі російських паспортів, щоб сфальсифікувати результати "референдуму".

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ВеликобританіяХерсонская областьВійна Росії проти України