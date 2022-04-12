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Розвідка України здобула імена особового складу росгвардії "Яструб"

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Вівторок 12 квітня 2022 13:49
Розвідка України здобула імена особового складу росгвардії "Яструб" Фото: Розвідка України здобула імена особового складу росгвардії "Яструб" (rosguard.gov.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Розвідка України оприлюднила імена військовослужбовців загону особливого призначення росгвардії "Яструб" з Нижнього Новгорода. Окупанти причетні до військових злочинів проти нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Покидьки! Без честі, душі та совісті. Не всі з вас дійдуть до суду, щоб постати перед ним. ГУР гарантує", - пише пресслужба розвідки.

Завантажити архів можна за посиланням.

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