Розвідка України здобула імена особового складу росгвардії "Яструб"
Фото: Розвідка України здобула імена особового складу росгвардії "Яструб" (rosguard.gov.ru)
Розвідка України оприлюднила імена військовослужбовців загону особливого призначення росгвардії "Яструб" з Нижнього Новгорода. Окупанти причетні до військових злочинів проти нашої країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку головного управління розвідки Міністерства оборони України.
"Покидьки! Без честі, душі та совісті. Не всі з вас дійдуть до суду, щоб постати перед ним. ГУР гарантує", - пише пресслужба розвідки.
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