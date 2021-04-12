Розвідка США заявила про причетність Ізраїлю до теракту на ядерному об'єкті в Ірані

"Збиток був нанесений потужним вибухом, їм повністю зруйнувало незалежну і добре охороняється внутрішню енергосистему, що забезпечує роботу підземних центрифуг, збагачують уран", - наводять в матеріалі слова американських розвідників.

При цьому наголошується, що Ізраїль "навмисне спланував" цю атаку.

Проте поки невідомо, чи був проінформований Білий дім про плани Ізраїлю.