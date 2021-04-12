RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Розвідка США заявила про причетність Ізраїлю до теракту на ядерному об'єкті в Ірані

Автор: Ігор Литвиненко

Розвідка США заявила, що аварія на ядерному об'єкті в іранському місті Натанзі сталася в результаті вибуху, який нібито організував Ізраїль. На відновлення роботи об'єкта може знадобитися не менше 10 місяців.

Про це повідомляє The New York Times.

"Збиток був нанесений потужним вибухом, їм повністю зруйнувало незалежну і добре охороняється внутрішню енергосистему, що забезпечує роботу підземних центрифуг, збагачують уран", - наводять в матеріалі слова американських розвідників.

При цьому наголошується, що Ізраїль "навмисне спланував" цю атаку.

Проте поки невідомо, чи був проінформований Білий дім про плани Ізраїлю.

Нагадаємо, 11 квітня в Ірані на ядерному об'єкті сталася аварія, пов'язана з електричними мережами. Пізніше віце-президент Ірану Алі Акбар Салехі назвав атаку на об'єкт в Натанзі терористичним актом. При цьому влада Ірану заявили, що залишають за собою право на відповідні дії щодо винних.

Раніше РБК-Україна писало, що Іран готовий повернутися до ядерної угоди 2015 року, тільки якщо США знімуть всі санкції. При адміністрації Дональда Трампа, сторони вийшли з ядерної угоди, і Іран почав виробництво збройового урану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиІзраїльІранядерная безопасностьТеракт
Читайте також
США занепокоєні діями Росії на українському кордоні
У США готові скасувати санкції проти Ірану, що йдуть всупереч ядерній угоді
Прогноз погоди