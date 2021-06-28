Розвідка США продовжує шукати причини появи COVID-19

Розвідувальне співтовариство США, перед яким адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена поставила завдання визначити причини пандемії коронавірусу , не змогло прийти до остаточних висновків щодо появи COVID-19. Робота триває.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal, посилаючись на джерела у Вашингтонській адміністрації .

Видання зазначає, навряд чи розвідка зможе знайти джерело до кінця відведеного на це терміну.

Раніше газета The Wall Street Journal з посиланням на доповідь американської розвідки повідомила, що троє співробітників Інституту вірусології Уханя важко захворіли в листопаді 2019 року, до появи перших повідомлень про коронавірус нового типу.

За заявою видання, звіт розвідки робить більш вагомими заклики Вашингтона до подальшого розслідування версії про можливий витік коронавірусу з китайської лабораторії.