Розвідка США продовжує шукати причини появи COVID-19
Розвідувальне співтовариство США, перед яким адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена поставила завдання визначити причини пандемії коронавірусу, не змогло прийти до остаточних висновків щодо появи COVID-19. Робота триває.
Про це повідомляє газета The Wall Street Journal, посилаючись на джерела у Вашингтонській адміністрації.
Видання зазначає, навряд чи розвідка зможе знайти джерело до кінця відведеного на це терміну.
Раніше газета The Wall Street Journal з посиланням на доповідь американської розвідки повідомила, що троє співробітників Інституту вірусології Уханя важко захворіли в листопаді 2019 року, до появи перших повідомлень про коронавірус нового типу.
За заявою видання, звіт розвідки робить більш вагомими заклики Вашингтона до подальшого розслідування версії про можливий витік коронавірусу з китайської лабораторії.
Нагадаємо, Трамп вимагає від Китаю компенсації для всього світу через пандемію коронавірусу. Він вважає, що в поширенні COVID-19 винні китайці.
Раніше повідомлялося, що походження коронавірусу в китайській лабораторії не виключають і в ВООЗ.