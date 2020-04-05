Розвідка США попереджала Трампа про небезпеку коронавірусу ще в січні

Розвідка США вперше попередила президента Дональда Трампа про спалах коронавірусу ще 3 січня. Про це РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Наголошується, що представники розвідки під час закритих брифінгів з Трампом також попереджали про серйозність загрози.

Однак, як пише WP, знадобилося 70 днів з моменту першого повідомлення, коли треба було розглядати коронавірус не як віддалену загрозу і контрольований вид грипу, а як смертельну небезпеку, здатну забрати життя десятків тисяч людей. Але час було згаяно.

В газеті відзначили, що США мали великі можливості для підготовки до пандемії: ресурсами, дослідженнями, досвідом у сфері епідеміології. WP проводить паралель із терактами 11 вересня 2001 року, коли "було багато сигналів, але президент Джордж Буш. - молодший - ред.) до них не прислухався, поки ворог не вдарив".

У ситуації з пандемією, з точки зору видання, найбільші недоліки допущені в розробці тестів на коронавірус, що озволило б скласти карту перших осередків та ввести карантинні заходи.

Нагадаємо, кількість жертв коронавірусу COVID-19 в США становить 8100 осіб.

За словами президента США Дональда Трампа, що в США протягом наступних двох тижнів слід очікувати великої кількості смертей від коронавірусу. За словами координатора Білого дому по боротьбі з поширенням коронавірусу Дебори Біркс, кількість заражених COVID-19 в Детройті, Нью-Йорку і штаті Луїзіана може досягти піку через тиждень.