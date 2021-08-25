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Розвідка США представить розсекречену версію доповіді про походження COVID-19

Автор: Артур Родивилов

Білий дім поки не коментуватиме зміст представленої президенту США Джо Байдену доповіді американської розвідки про походження коронавірусу. На цей час його hозсекречена версія ще знаходиться на стадії підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Джен Псакі.

Вона підтвердила, що Байден не тільки отримав копію секретної версії документа: для нього представниками спецслужб також був проведений спеціальний брифінг на цю тему.

"Розвідспільнота одночасно працює над розсекреченою версією, в якій буде підсумовуватися зміст доповіді. До тих пір, поки ця розсекречена версія не буде доступна, я не зможу надати жодних додаткових деталей з приводу оцінки", - підкреслила прес-секретар Білого дому.

Нагадаємо, Білий дім анонсував доповідь про походження коронавірусу.

В серпні Китай відмовився від призову ВООЗ взяти участь у розслідуванні виникнення COVID-19.

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