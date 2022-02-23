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Розвідка про провокації РФ у Криму: можливий теракт або хімічна диверсія

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Київ, Середа 23 лютого 2022 23:06
Розвідка про провокації РФ у Криму: можливий теракт або хімічна диверсія Фото: хімзавод "Титан" в Армянську (rk.gov.ru)
Автор: Олександр Мороз

За даними української розвідки, на території окупованого Криму плануються російські провокації. Вони можуть бути пов'язані з терактом або хімічною диверсією на заводі "Титан" в Армянську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міноборони.

"За розвідувальними даними, на заводі "Титан" в Армянську, Перекопському перешийку і в цілому на окупованому півострові Крим плануються ймовірні провокації, не виключається теракт або хімічна диверсія з метою звинувачення української сторони", - йдеться в повідомленні.

Розвідка зазначає, що сьогодні близько 20:00 з заводу евакуювали близько 50 осіб.

"Ми офіційно заявляємо, що Україна не планувала і не планує ніяких диверсійних дій на цьому об'єкті і спростовуємо всі заяви з цього приводу", - додали в ГУР.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про евакуацію нічної зміни з заводу "Титан" і допустив, що Росія готує провокацію, щоб обґрунтувати подальше вторгнення до України.

До цього стало відомо, що російські окупанти заблокували роботу двох КПВВ на адміністративному кордоні і не випускають людей з Криму на материкову Україну.

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