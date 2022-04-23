Розвідка здобула список морпіхів, які знущатися з громадян на Запорізькому та Маріупольському напрямках

Головне управління розвідки опублікувало список злочинців 117 окремого полку морської піхоти каспійської флотилії (в/ч 87852), які знущалися над жителями України в Запорізькому та Маріупольському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.
Зокрема, розвідка здобула список воєнних злочинців 117 окремого полку морської піхоти каспійської флотилії (в/ч 87852) міста Каспійськ в складі 58 армії, що скоюють вбивства, знущання над мирними жителями України в Запорізькому та Маріупольському напрямках.
"За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.
Загалом до списку увійшло 1963 окупантів. Переглянути їх особисті дані можна за посиланням.
Раніше ми повідомляли, що розвідка опублікувала дані окупантів з Твері, які скоїли злочини проти українців.
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