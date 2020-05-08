Розвідка Німеччини вважає звинувачення США проти Китаю з COVID-19 "відволікаючим маневром"

Федеральна розвідувальна служба Німеччини вважає звинувачення Сполучених Штатів щодо Китаю щодо походження коронавірусу відволікаючим маневром Білого дому. Про це повідомляє Der Spiegel.

За даними видання, німецька розвідка минулого тижня запросила докази тез США про можливе походження COVID-19 у всіх партнерів по розвідувальної мережі Five Eyes (США, Австралія, Великобританія, Канада і Нова Зеландія). Ніхто з них так і не відповів німецькій стороні.

У секретній записці міністру оборони Аннегрет Крамп-Карренбауэр розвідка називає затвердження Вашингтона "розважливим відволікаючим маневром" Сполучених Штатів.

Федеральна служба вважає, що Вашингтон намагається своєю теорією походження вірусу "відвернути увагу від власних помилок і спрямувати гнів американців на Китай".

У той же час, за даними розвідки, Китай на найвищому рівні намагався вплинути на Всесвітню організацію охорони здоров'я, щоб вона не поспішала з оголошенням пандемії. Як вважає німецька розвідка, з-за інформаційної політики Пекіна світ втратив близько 4-6 тижнів у боротьбі з коронавірусом.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Майк Помпео виступив заявою, що експерти стверджують про неприродне походження коронавірусу.

Пізніше у ВООЗ заявили, що у них немає доказів того, що COVID-19 був штучно створений в лабораторії в Китаї. При цьому в Організації назвали заяви США про штучне створення вірусу - спекулятивними.