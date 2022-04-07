Розвідка Німеччини перехопила переговори окупантів про вбивство жителів Бучі, - Spiegel

В одному з радіоповідомлень один солдат розповідає іншому, що він і його товариші по службі збили людину з велосипеда. В іншому радіоповідомленні чоловік сказав: "Спочатку ви допитуєте людей, а потім стріляєте в них".

У матеріалах розвідки також йдеться про те, що службовці російських найманих військ, таких як ПВК "Вагнера", брали значну участь у звірствах.

Розвідка Німеччини заявляє, що вбивства мирних жителів у Бучі стали частиною звичайних дій російських військових, можливо, частиною чіткої стратегії. Мета - посіяти страх і жах серед цивільного населення і придушити опір.

З перехоплених переговорів випливає, що вбивства могли відбуватися і в інших окупованих російськими військами населених пунктах - зокрема, в околицях Маріуполя.