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Розвідка Німеччини перехопила переговори окупантів про вбивство жителів Бучі, - Spiegel

Фото: розвідка Німеччини перехопила переговори окупантів про вбивство жителів Бучі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Служба зовнішньої розвідки Німеччини перехопила радіопередачі російських військовослужбовців, в яких обговорювалися вбивства мирних жителів у Бучі. Деякі з радіопереговорів пов'язані з тілами людей, які були задокументовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

В одному з радіоповідомлень один солдат розповідає іншому, що він і його товариші по службі збили людину з велосипеда. В іншому радіоповідомленні чоловік сказав: "Спочатку ви допитуєте людей, а потім стріляєте в них".

У матеріалах розвідки також йдеться про те, що службовці російських найманих військ, таких як ПВК "Вагнера", брали значну участь у звірствах.

Розвідка Німеччини заявляє, що вбивства мирних жителів у Бучі стали частиною звичайних дій російських військових, можливо, частиною чіткої стратегії. Мета - посіяти страх і жах серед цивільного населення і придушити опір.

З перехоплених переговорів випливає, що вбивства могли відбуватися і в інших окупованих російськими військами населених пунктах - зокрема, в околицях Маріуполя.

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