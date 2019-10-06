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Під розведення сил в Золотому підпадають 122 будинку

Новини » Нерухомість    06.10.2019 - 17:30
Під розведення сил в Золотому підпадають 122 будинку
Фото (facebook.com/mvs.gov.ua)

МВС з сьогоднішнього дня збільшує присутність у Золотому

Під розведення військових сил в районі Золотого на Донбасі підпадають 122 будинку. Про це повідомив заступник голови Національної поліції Вадим Троян під час зустрічі з місцевими жителями 6 жовтня, передає "Громадське".

За його словами, МВС з сьогоднішнього дня збільшує присутність в Золотом на 19 осіб.

"Національна поліція залишиться в Золотому-4 і буде працювати. Зараз тут працюють 17 наших співробітників, тут у нас є відділ. Золоте-4 патрулює підрозділ патрульної служби поліції особливого призначення "Світязь", тут працює група швидкого реагування Головного управління Національної поліції. І з сьогоднішнього дня ми збільшуємо нашу присутність на 19 осіб, відповідний наказ я вже дав. Також ми посилюємо свою присутність в Катериновці", - сказав він.

За словами Трояна, після розведення сил перед позиціями ЗСУ залишаться 122 будинку.

Нагадаємо, правоохоронці під час розведення військових сил будуть забезпечувати безпеку громадян у населеному пункті Золоте-4 та Катеринівка на тимчасово окупованому Донбасі.

РБК-Україна писало, що українська сторона Спільного центру з контролю і координації у суботу, 4 жовтня, зафіксувала факт мінометного обстрілу населеного пункту Золоте-4, де має відбутися розведення сил і засобів.

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Новини України ДонбасВадим Троян
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