Хіба це красиво? Лобода своєю сукнею спровокувала суперечки в мережі

Світлана Лобода, яка нещодавно сильно посварилася з Сергієм Лазарєвим, опублікувала провокативний знімок в незвичайному вбранні. Артистка обрала для знімка незвичайний фасон сукні. В цій жк сукні Світлана Лобода з'явилася на врученні премії "МузТВ". Деякі шанувальники похвалили почуття стилю співачки, а інші фанати висловили своє невдоволення зовнішнім виглядом виконавиці.

У підписі до фото артистка назвала себе ангелом.

Лобода в Instagram похвалилася дивним сукнею (фото: instagram.com/lobodaofficial)

В коментарях фанати артистки розділилися на два табори: на тих, хто обожнює почуття стилю артистки і тих, хто деякі образи не розуміє.

Крутєйша.

Реально ангел. Стільки зараз хочеться сказати, але боюся ліміт не дасть мені повністю виговоритися, тому скажу, що ви найкраща. Хоча, ви це і так знаєте. Ну, це так, факт.

Хіба це красиво??

Смішна така.

Ніяк не можу зрозуміти, подобається мені це плаття чи ні...

Надзвичайна.

Пінгвін.

Образ нагадує пінгвіненяти.

Лобода в Instagram похвалилася дивним сукнею (скріншоти: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що раніше Світлана Лобода та Сергій Лазарєв вирішили влаштувати розборки за лаштунками премії МУЗ-ТВ. Виконавець обматюкав українську зірку прямо на очах у колег. Лобода вирішила прокоментувати дану ситуацію, що і зробила в ході прямого ефіру в Instagram.

Ми писали, що лідер групи Ramstein Тілль Ліндеманн, якого називають батьком молодшої доньки Світлани Лободи, зізнався співачці в своїх почуттях.

Раніше Світлану Лободу застали за поцілунками з відомим шоуменом, який до того ж одружений.