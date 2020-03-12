Разумков запровадив у Раді заходи із попередження коронавірусу

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Як зазначається, до 3 квітня буде обмежено допуск до адміністративних будинків, споруд і службових приміщень ВР усіх осіб, крім народних депутатів, працівників Апарату Ради, помічників-консультантів нардепів України, які працюють за строковим договором на постійній основі.

Крім того, до 3 квітня призупинили особистий прийом громадян народними депутатами в адміністративних будинках Верховної ради.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні вводиться карантин через коронавірус. Згідно з рішенням Кабміну, до 3 квітня в Україні будуть закриті всі школи, дитсадки, виші. Також на три тижні по всій країні закриють кінотеатри, ТЦ і заборонять проведення масових заходів за участю понад 200 осіб (в Києві - понад 60).

Крім того, в ході брифінгу за результатами засідання Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив припущення, що до літа епідемія коронавірусу піде на спад.