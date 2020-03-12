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Разумков запровадив у Раді заходи із попередження коронавірусу

Новини » Політика     12.03.2020 - 19:20
Разумков запровадив у Раді заходи із попередження коронавірусу
Фото: Верховна рада України (РБК-Україна)

До 3 квітня буде обмежено допуск до Ради усім, крім нардепів та працівників Апарату ВР

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Як зазначається, до 3 квітня буде обмежено допуск до адміністративних будинків, споруд і службових приміщень ВР усіх осіб, крім народних депутатів, працівників Апарату Ради, помічників-консультантів нардепів України, які працюють за строковим договором на постійній основі.

Крім того, до 3 квітня призупинили особистий прийом громадян народними депутатами в адміністративних будинках Верховної ради.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні вводиться карантин через коронавірус. Згідно з рішенням Кабміну, до 3 квітня в Україні будуть закриті всі школи, дитсадки, виші. Також на три тижні по всій країні закриють кінотеатри, ТЦ і заборонять проведення масових заходів за участю понад 200 осіб (в Києві - понад 60).

Крім того, в ході брифінгу за результатами засідання Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив припущення, що до літа епідемія коронавірусу піде на спад.

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