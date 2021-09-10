Разумков вдруге захворів на коронавірус. Працюватиме дистанційно

"Сьогодні, наприклад, такий, на перший погляд, формальний тест перед масовим заходом допоміг виявити хворого, який, сам того не знаючи, міг би заразити кілька сотень поважних гостей. Тест виявив мене", - відзначив Разумков.

Голова ВР планував завтра особисто взяти участь у Ялтинській європейській стратегії, втім, тепер сподівається на те, що йому дозволять виступити дистанційно.

"На жаль, не зможу відвідати захід особисто, адже для дотримання всіх протиепідемічних вимог сьогодні здав тест на коровірус. Він виявився позитивним", - написав Разумков.

Деякий час посадовець перебуватиме на самоізоляції, однак продовжить свою роботу дистанційно. Як додав Разумков, наразі він почуває себе добре.