Разумков здав тест на коронавірус

Голові Верховної ради Дмитру Разумкову вже провели тест для діагностики коронавирусу. Про це РБК-Україна повідомило джерело в парламенті.

Як повідомило джерело, згідно з тестами в Разумкова не виявили коронавірус.

"Сьогодні вже відомий результат тесту. Все нормально. Все добре. У голови Верховної ради немає коронавіруса", - повідомило джерело.

Нагадаємо, 18 березня коронавірус діагностували у народного депутата Сергія Шахова. Нардеп розповів, що знаходиться вдома в самоізоляції і у нього підвищена температура. Шахов нещодавно повернувся з-за кордону.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що через виявлення коронавірусу у народного депутата Сергія Шахова перевірку на COVID-19 пройдуть всі контактні особи. Незважаючи на те, що персональна картка Шахова 17 березня була зареєстрована в системі Верховної ради, самого нардепа в залі засідань не було.

За станом на вечір 18 березня були встановлені 50 осіб, які контактували з народним депутатом Сергієм Шаховим. При цьому, за словами заступника глави МВС Антона Геращенка, робота з виявлення контактних осіб триває.