Разумков розповів, чи буде вакцинуватися від коронавірусу

Голова Верховної ради Дмитро Разумков поки не планує вакцинуватися від коронавірусу, оскільки у нього є антитіла до хвороби. У майбутньому він планує отримати щеплення своїм коштом.
"Мені поки що не треба, давайте поживемо і побачимо. З одного боку, я перехворів. Наскільки знаю позицію медиків, якщо ти перехворів, то цього робити, поки є антитіла, не варто. Знову ж, є різні думки, я поки дотримуюся такого", - сказав Разумков, відповідаючи на питання про те, чи робити щеплення привезених в Україну вакциною.
Він також додав, що, на його думку, чиновники повинні колотися своїм коштом.
Нагадаємо, Дмитро Разумков перехворів COVID-19 у листопаді 2020 року. Він пробув на ізоляції понад два тижні і після декількох повторних здач тестів отримав негативний результат і повернувся до повноцінної роботи.
Раніше в національний план вакцинації внесли зміни, щоб президент і чиновники могли отримати щеплення серед перших.
Президент Володимир Зеленський, який також перехворів раніше COVID, прищепився вакциною Covishield 2 березня.