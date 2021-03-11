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Разумков розповів, чи буде вакцинуватися від коронавірусу

Автор: Сергій Щербина

Голова Верховної ради Дмитро Разумков поки не планує вакцинуватися від коронавірусу, оскільки у нього є антитіла до хвороби. У майбутньому він планує отримати щеплення своїм коштом.

Про це Разумков розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Мені поки що не треба, давайте поживемо і побачимо. З одного боку, я перехворів. Наскільки знаю позицію медиків, якщо ти перехворів, то цього робити, поки є антитіла, не варто. Знову ж, є різні думки, я поки дотримуюся такого", - сказав Разумков, відповідаючи на питання про те, чи робити щеплення привезених в Україну вакциною.

Він також додав, що, на його думку, чиновники повинні колотися своїм коштом.

Нагадаємо, Дмитро Разумков перехворів COVID-19 у листопаді 2020 року. Він пробув на ізоляції понад два тижні і після декількох повторних здач тестів отримав негативний результат і повернувся до повноцінної роботи.

Раніше в національний план вакцинації внесли зміни, щоб президент і чиновники могли отримати щеплення серед перших.

Президент Володимир Зеленський, який також перехворів раніше COVID, прищепився вакциною Covishield 2 березня.

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Новини України Дмитро Разумковвакцина від коронавірусуКоронавірус
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