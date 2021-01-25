Разумков розповів, чи буде вакцинуватися Sinovac від COVID-19

Голова Верховної ради Дмитро Разумков розповів, чи планує вакцинуватися китайської вакциною від коронавірусу. Україна має намір закупити вакцину Sinovac.

Про це він заявив у ході брифінгу.

"Я думаю, що вакцинуватися можна і потрібно тільки тими вакцинами, які будуть визнані і у нас, і у світі, і пройдуть всі необхідні для цього процедури", - зазначив глава парламенту.

Разумков нагадав, що недавно перехворів, а тому у нього є антитіла.

"Сьогодні набагато більше людей, які потребуватимуть такої вакцини, ніж я. У мене достатня заробітна плата, коли я буду робити вакцинацію, я буду робити її своїм коштом, щоб не використовувати бюджетні ресурси", - запевнив спікер Ради.

Він зазначив, що в разі необхідності готовий вакцинуватися на камеру.

"Щодо вакцинації на камери, я не знаю, наскільки це необхідно. Якщо буде необхідно, то для мене це не проблема", - сказав Разумков.

Нагадаємо, в кінці листопада спікер парламенту здав негативний тест на COVID-19.

Як писало РБК-Україна, Дмитро Разумков заразився коронавірусом 11 листопада. Тоді він відразу пішов на самоізоляцію і продовжив роботу дистанційно.