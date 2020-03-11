Разумков просить нардепів не їздити за кордон через коронавірус

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков радить народним депутатам скасувати всі закордонні відрядження у зв’язку з епідемією коронавірусу у світі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління апарату ВРУ.

Згідно з розпорядженням, такі рекомендації будуть активні до зміни епідеміологічної ситуації у світі.

"Народним депутатам України, працівникам апарату Верховної Ради України наполегливо рекомендую скасувати або відтермінувати службові відрядження за межі України до зміни епідемічної ситуації у світі", - йдеться у документі.

Також Разумков доручив керівнику апарату ВР вжити необхідних заходів для запобігання поширенню гострих респіраторних хвороб у адміністративних будівлях Верховної Ради.

Контроль за вказаним розпорядженням голова парламенту залишив за собою.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів має затвердити остаточний план з боротьби з коронавірусом в Україні.

Наразі в Україні офіційно підтверджений лише 1 випадок інфікування коронавірусом. Чернівчанин перебуває на лікуванні, його стан стабільний. Зазначимо, що зараження українця вірусом COVID-19 підтвердила Лондонська лабораторія.