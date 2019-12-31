Разумков привітав українців з новорічними святами

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков привітав українців з Новим роком та Різдвом Христовим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

Разумков сподівається, що в 2020 році українці відчують позитивні зміни в країні.

"Шановні українці, 2019 рік був визначальним для нашої держави. Разом з вами ми повністю перезавантажили систему влади, привівши нових, ефективних і, головне, відповідальних політиків. Я хочу, щоб у 2020 році в кожному регіоні, в кожному місті, в кожній родині ви дійсно відчули позитивні зміни від нашої роботи", - сказав він.

Спікер Ради побажав "здоров'я, затишку, миру в ваших домівках, щоб завжди там лунав дитячий сміх, а ваші рідні були поруч з вами, щоб був мир в нашій країні, щоб вона розвивалася".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітає українців з Новим Роком 2020. Привітання з Новим роком чинного президента України Володимира Зеленського вийде на телеканалі "1+1" о 23:55.

Зазначимо, канцлер Німеччини Ангела Меркель у своєму новорічному посланні закликала робити все для подолання кліматичних змін.