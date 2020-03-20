Разумков оцінив ймовірність перегляду держбюджету через коронавірус

Голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що уряд докладає максимум зусиль для того, щоб не довелося секвестувати державний бюджет через пандемію коронавірусу. Про це він повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, на сьогодні таких ініціатив немає.

"Станом на сьогодні таких ініціатив поки що немає. Ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб не йти на ці кроки, але давайте будемо дивитися на те, як буде розвиватися ситуація. Сподіваюся, що нам не доведеться цього робити і державна машина сьогодні докладає до цього всі можливі ресурси", - заявив Разумков.

Нагадаємо, раніше Разумков заявив, що Верховна рада України продовжить свою роботу, попри те, що один з народних депутатів Сергій Шахов захворів на коронавірус. При цьому він додав, що попри карантин, Рада продовжує роботу по розробці нових законопроектів у комітетах.

Раніше Дмитро Разумков здав тест на коронавірус. Його результат виявився негативним.

Додамо, що 17 березня Рада схвалила за основу і в цілому законопроект №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на попередження виникненню та поширення коронавірусної хвороби (Covid-19)". Зокрема, законопроектом передбачається кримінальна відповідальність за навмисне зараження коронавірусом. Закон набрав чинності 18 березня.