Разумков допустив введення надзвичайного стану в Україні через COVID

"На жаль, так (можливо введення НС - ред.), тому що цю статистику потрібно добре розуміти. У нас трохи на другий план в інформаційному просторі відійшло питання коронавірусу, в результаті сьогодні ми бачимо ті показники, про які говоримо ", - заявив він.

Голова парламенту зазначив, що Рада буде реагувати на ситуацію з коронавірусом в Україні, якщо Кабмін надасть пропозицію щодо введення надзвичайного стану, а президент видасть указ

"Пропозиції мають бути надані Кабінетом міністрів, тому що це епідеміологічна ситуація, далі вони розглядаються президентом, який видає указ. І протягом двох діб, а як показує практика, це відбувається раніше, парламент повинен зібратися і проголосувати за цей указ в стінах Верховної ради. Виходячи із сьогоднішньої ситуації, відповідної інформації ні від президента, ні від Кабінету міністрів не надходило", - зазначив він.

Зазначимо, що надзвичайний стан - це правовий режим, який може тимчасово вводитися при терористичних актах, масових заворушеннях, спроби захоплення влади або при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.

Прийняти рішення про введення НС може як президент, так і депутати. Надзвичайний стан на всій території України може бути введено не більше ніж на 30 днів, в окремих її місцевостях - не більше ніж на 60 днів. У разі необхідності його можуть продовжити, але не більше ніж на 30 днів.

Так, в Україні на час дії режиму НС введуть наступні обмеження: