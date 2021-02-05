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Розробники заявили, що AstraZeneca ефективна проти "британського" COVID

Лондон, П'ятниця 05 лютого 2021 16:46
Розробники заявили, що AstraZeneca ефективна проти "британського" COVID
Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca заявили про ефективність препарату від британського штаму вірусу. Її вже використовують у Великобританії.

Про це повідомляє The Guardian.

Професор Оксфордського університету Ендрю Поллард, який брав участь у розробці та випробуваннях вакцини, заявив, що нові дані підтверджують ефективність препарату від штаму коронавіруса, який був вперше виявлений в грудні 2020 року у графстві Кент і призвів до сплеску захворюваності в країні.

У Британії використання AstraZeneca почали наприкінці грудня минулого року. В кінці січня вакцину схвалили для використання в Євросоюзі, куди британо-шведська компанія повинна поставити 40 мільйонів доз до кінця березня.

Раніше повідомлялося, що у Франції починають робити щеплення вакциною AstraZeneca. Вакцинацію почнуть робити в суботу.

Італія не рекомендувала щеплення вакциною AstraZeneca людей старше 55 років.

У той же час, Фінляндія рекомендувала застосування вакцини AstraZeneca для людей до 70 років.

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