Розробник Pfizer представив довгостроковий план з боротьби з COVID

За його словами, в найближчі роки слід приділяти увагу двом важливим напрямам боротьби з пандемією.

"По-перше, необхідно безперервне виробництво вакцини, щоб була достатня її кількість для повторних щеплень і для забезпечення їй інших країн. По-друге, ми маємо бути в змозі виробляти швидко адаптовану вакцину у випадку виникнення супермутацій", - вказав глава компанії BioNTech.

Він також розповів про можливості змін схем введення препарату.

"Якщо з'являться критичні види, простий стратегією може бути введення третьої дози поточної вакцини. Така вакцинація може викликати сильний імунний захист", - сказав Шахін.