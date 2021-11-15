Викрито три великих мережі COVID-аферистів: діяли у Києві та двох областях

Київ

Понад півроку діяли три об’єднані у мережу центри із виготовлення підроблених COVID-документів, яку організував іноземець та залучив до "схеми" власників українських туристичних агенцій та лікарів.

Зокрема, "клієнтська база" зловмисників налічувала 6 тисяч осіб. Свої "замовлення" вони виконували для мешканців практично всіх регіонів України, у тому числі й для жителів тимчасово окупованих територій, громадян РФ та інших держав.

Встановлено, що вартість підроблених довідок про негативний ПЛР-тест (яких виготовили найбільше) становила у середньому 700-800 грн. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію коштувало 3000 грн, а внесення відомостей про вакцинацію до баз даних без її проведення - 10 тисяч грн.

Попередньо встановлено, що зловмисникам вдалося "заробити" майже 10 млн гривень.

Правоохоронці провели обшуки за місцем злочину та проживанням зловмисників та вилучили:

дублікати печаток медичних установ та бланки, що використовувались для виготовлення підроблених документів, у т.ч. й зразка іноземних держав;

підготовлені до відправлення фейкові документи;

комп’ютери та носії інформації, що містять листування із "замовниками";

чорнову бухгалтерію та "клієнтську базу".

Наразі іноземця, організатора схеми, затримано, йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів)ККУ. Його спільникам також готуються підозри.

Львівська область

Разом з тим у Львівській області СБУ викрила міжнародну групу осіб на підробці COVID-сертифікатів. Зокрема, іноземець координував дії зловмисників в Україні, перебуваючи за її межами.

Так, мешканці Львова та області підробляли сертифікати вакцинації протягом 4 місяців, залучивши до схеми медпрацівників.

Попередньо встановлено, що "вартість" підробленого міжнародного COVID-сертифікату становила 250 євро, внутрішнього - 1800-2000 грн. Так, шахраї виготовляли по 10-15 підробок і "заробляли" на цьому понад пів мільйона гривень щомісяця.

Правоохоронці провели обшуки за місцем злочину та проживанням зловмисників та вилучили:

комп’ютери, з яких вчинялося неправомірне втручання в електронну інформаційну систему НСЗУ;

"медичні документи", що свідчать про фейкові щеплення;

дублікати печаток та штампів медичних установ, які мають дозвіл на здійснення щеплень та видачу сертифікатів про вакцинацію.

Наразі організатору та двом його спільникам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 358 ККУ.

Рівненська область

СБУ викрила двох мешканців м. Дубно, які виготовляли підроблені COVID-документи з використанням справжніх реквізитів лікарів та медичних закладів.

Так, зловмиснику шукали "клієнтів" через спеціально створені групи в одній із популярних соцмереж, а готові "документи" надсилали замовникам через пошту у всі регіони України.

Встановлено, що вартість підробки коливалася від 3 до 4 тисяч гривень, залежно від терміновості її виготовлення. Після звірки даних "замовники" переказували суми на банківські картки зловмисників.

Правоохоронці провели обшуки за місцем злочину та проживанням зловмисників та вилучили:

мобільні телефони, комп’ютери та флеш-накопичувачі з листуванням із потенційними "клієнтами" та їхніми персональними даними;

електронні файли бланків міжнародних сертифікатів про вакцинацію;

дублікати штампів та печаток медичних установ;

банківські картки, через які здійснювалися розрахунки.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 (підроблення, збут чи використання документів, печаток, штампів та бланків)ККУ тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних до схеми осіб.

Фото: СБУ проводить обшуки за місцями злочинів (ssu.gov.ua)