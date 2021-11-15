Викрито три великих мережі COVID-аферистів: діяли у Києві та двох областях
Служба безпеки України викрила три великих мережі виготовлення та продажу фейкових COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів. Зловмисники діяли у Києві, Львівській та Рівненський області та встигли збути підробки понад 10 000 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
Київ
Понад півроку діяли три об’єднані у мережу центри із виготовлення підроблених COVID-документів, яку організував іноземець та залучив до "схеми" власників українських туристичних агенцій та лікарів.
Зокрема, "клієнтська база" зловмисників налічувала 6 тисяч осіб. Свої "замовлення" вони виконували для мешканців практично всіх регіонів України, у тому числі й для жителів тимчасово окупованих територій, громадян РФ та інших держав.
Встановлено, що вартість підроблених довідок про негативний ПЛР-тест (яких виготовили найбільше) становила у середньому 700-800 грн. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію коштувало 3000 грн, а внесення відомостей про вакцинацію до баз даних без її проведення - 10 тисяч грн.
Попередньо встановлено, що зловмисникам вдалося "заробити" майже 10 млн гривень.
Правоохоронці провели обшуки за місцем злочину та проживанням зловмисників та вилучили:
- дублікати печаток медичних установ та бланки, що використовувались для виготовлення підроблених документів, у т.ч. й зразка іноземних держав;
- підготовлені до відправлення фейкові документи;
- комп’ютери та носії інформації, що містять листування із "замовниками";
- чорнову бухгалтерію та "клієнтську базу".
Наразі іноземця, організатора схеми, затримано, йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів)ККУ. Його спільникам також готуються підозри.
Львівська область
Разом з тим у Львівській області СБУ викрила міжнародну групу осіб на підробці COVID-сертифікатів. Зокрема, іноземець координував дії зловмисників в Україні, перебуваючи за її межами.
Так, мешканці Львова та області підробляли сертифікати вакцинації протягом 4 місяців, залучивши до схеми медпрацівників.
Попередньо встановлено, що "вартість" підробленого міжнародного COVID-сертифікату становила 250 євро, внутрішнього - 1800-2000 грн. Так, шахраї виготовляли по 10-15 підробок і "заробляли" на цьому понад пів мільйона гривень щомісяця.
Правоохоронці провели обшуки за місцем злочину та проживанням зловмисників та вилучили:
- комп’ютери, з яких вчинялося неправомірне втручання в електронну інформаційну систему НСЗУ;
- "медичні документи", що свідчать про фейкові щеплення;
- дублікати печаток та штампів медичних установ, які мають дозвіл на здійснення щеплень та видачу сертифікатів про вакцинацію.
Наразі організатору та двом його спільникам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 358 ККУ.
Рівненська область
СБУ викрила двох мешканців м. Дубно, які виготовляли підроблені COVID-документи з використанням справжніх реквізитів лікарів та медичних закладів.
Так, зловмиснику шукали "клієнтів" через спеціально створені групи в одній із популярних соцмереж, а готові "документи" надсилали замовникам через пошту у всі регіони України.
Встановлено, що вартість підробки коливалася від 3 до 4 тисяч гривень, залежно від терміновості її виготовлення. Після звірки даних "замовники" переказували суми на банківські картки зловмисників.
Правоохоронці провели обшуки за місцем злочину та проживанням зловмисників та вилучили:
- мобільні телефони, комп’ютери та флеш-накопичувачі з листуванням із потенційними "клієнтами" та їхніми персональними даними;
- електронні файли бланків міжнародних сертифікатів про вакцинацію;
- дублікати штампів та печаток медичних установ;
- банківські картки, через які здійснювалися розрахунки.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 (підроблення, збут чи використання документів, печаток, штампів та бланків)ККУ тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних до схеми осіб.
Фото: СБУ проводить обшуки за місцями злочинів (ssu.gov.ua)