Викрито схему підробки COVID-документації на 3 млн гривень щомісяця, - МВС

Слідчі Нацполіції викрили групу осіб, які виготовляли та збували підроблені COVID-сертифікати та негативні результати ПЛР-тестів. Фігуранти "заробляли" понад 3 млн гривень щомісяця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВС.
Як встановили правоохоронці, учасники угруповування підшукували "клієнтів" на території Львівської та Запорізької областей.
Зокрема, один "міжнародний сертифікат" коштував 40 євро, а негативний ПЛР-тест - 600 гривень.
За інформацією поліції, підроблені COVID-документи фігуранти відправляли "клієнтам" через пошту, а гроші отримували на власні банківські картки.
Під час слідства правоохоронці встановили, що учасники угрупування щомісяця виготовляли близько тисячі COVID-сертифікатів та майже 2 тисячі негативних ПЛР-тестів.
"Така протиправна діяльність приносила їм дохід на суму понад 3 млн гривень", - зазначають у поліції.
Наразі слідчі здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 362 ККУ. За скоєне зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.
Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (mvs.gov.ua)