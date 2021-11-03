RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Викрито схему підробки COVID-документації на 3 млн гривень щомісяця, - МВС

Автор: Марія Кучерявець

Слідчі Нацполіції викрили групу осіб, які виготовляли та збували підроблені COVID-сертифікати та негативні результати ПЛР-тестів. Фігуранти "заробляли" понад 3 млн гривень щомісяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВС.

Як встановили правоохоронці, учасники угруповування підшукували "клієнтів" на території Львівської та Запорізької областей.

Зокрема, один "міжнародний сертифікат" коштував 40 євро, а негативний ПЛР-тест - 600 гривень.

За інформацією поліції, підроблені COVID-документи фігуранти відправляли "клієнтам" через пошту, а гроші отримували на власні банківські картки.

Під час слідства правоохоронці встановили, що учасники угрупування щомісяця виготовляли близько тисячі COVID-сертифікатів та майже 2 тисячі негативних ПЛР-тестів.

"Така протиправна діяльність приносила їм дохід на суму понад 3 млн гривень", - зазначають у поліції.

Наразі слідчі здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 362 ККУ. За скоєне зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (mvs.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ Українисертифікат вакцинації