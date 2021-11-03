Викрито схему підробки COVID-документації на 3 млн гривень щомісяця, - МВС

Як встановили правоохоронці, учасники угруповування підшукували "клієнтів" на території Львівської та Запорізької областей.

Зокрема, один "міжнародний сертифікат" коштував 40 євро, а негативний ПЛР-тест - 600 гривень.

За інформацією поліції, підроблені COVID-документи фігуранти відправляли "клієнтам" через пошту, а гроші отримували на власні банківські картки.

Під час слідства правоохоронці встановили, що учасники угрупування щомісяця виготовляли близько тисячі COVID-сертифікатів та майже 2 тисячі негативних ПЛР-тестів.

"Така протиправна діяльність приносила їм дохід на суму понад 3 млн гривень", - зазначають у поліції.

Наразі слідчі здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 362 ККУ. За скоєне зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (mvs.gov.ua)