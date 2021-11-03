ru ua
Ср, 03 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Викрито схему підробки COVID-документації на 3 млн гривень щомісяця, - МВС

Новость на русском →
Середа 03 листопада 2021 12:13
Викрито схему підробки COVID-документації на 3 млн гривень щомісяця, - МВС Фото: викрито схему підробки COVID-документації (mvs.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Слідчі Нацполіції викрили групу осіб, які виготовляли та збували підроблені COVID-сертифікати та негативні результати ПЛР-тестів. Фігуранти "заробляли" понад 3 млн гривень щомісяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВС.

Як встановили правоохоронці, учасники угруповування підшукували "клієнтів" на території Львівської та Запорізької областей.

Зокрема, один "міжнародний сертифікат" коштував 40 євро, а негативний ПЛР-тест - 600 гривень.

За інформацією поліції, підроблені COVID-документи фігуранти відправляли "клієнтам" через пошту, а гроші отримували на власні банківські картки.

Під час слідства правоохоронці встановили, що учасники угрупування щомісяця виготовляли близько тисячі COVID-сертифікатів та майже 2 тисячі негативних ПЛР-тестів.

"Така протиправна діяльність приносила їм дохід на суму понад 3 млн гривень", - зазначають у поліції.

Наразі слідчі здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 362 ККУ. За скоєне зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (mvs.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України сертифікат вакцинації
NEWS
Спалах коронавірусу. В Україні більше 23 тисяч COVID-випадків та 720 смертей: де найбільше
Спалах коронавірусу. В Україні більше 23 тисяч COVID-випадків та 720 смертей: де найбільше
DAILY
В Україні нестача вугілля. Чи є ризик зриву опалювального сезону
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент В Україні нестача вугілля. Чи є ризик зриву опалювального сезону