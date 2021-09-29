Розмінував боєприпаси і спалив 10 га лісу в Луганській області: засуджений командир саперної роти ЗСУ

У серпні 2020 року старший лейтенант Максимчук з 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого отримав завдання знищити 49 одиниць гранат біля селища Борівське Луганської області.

Вранці 1 вересня командир саперної роти разом зі своїми підлеглими отримав зазначені боєприпаси і прибув на ділянку місцевості, де вони планували їх знищити. Але через недбалість місце знищення гранат було вибрано помилково. У підсумку підрив великої кількості боєприпасів призвів до розльоту осколків і загоряння сухої трави. Пориви вітру перенесли вогонь на лісовий масив по сусідству. Виникла пожежа тривала три дні.

"Внаслідок вказаної пожежі виник неконтрольований процес знищення вогнем об'єктів рослинного світу, під час якого виникли фактори, небезпечні для істот і навколишнього середовища, в атмосферу вивільнилися шкідливі хімічні сполуки, а вогнем знищені і пошкоджені стовбури дерев, природний стан ґрунтового покриву, мікроорганізми на площі 9,4 га", - сказано у вироку суду.

У суді військовослужбовець повністю визнав свою провину і розкаявся. Враховуючи це суд, засудив його до штрафу 91 800 гривень. При цьому інкримінована йому стаття (ч.1 ст. 245 Кримінального кодексу) передбачала покарання від 2 до 5 років в'язниці.