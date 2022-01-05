Розгромлений після захоплення. З'явилося відео з аеропорту Алмати

Увечері 5 січня в ході антитерористичної операції військові звільнили аеропорт Алмати, який напередодні захопили протестувальники в Казахстані. У мережі з'явилося відео повітряної гавані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на In Business.
Як повідомив заступник акима (голови міської адміністрації) Алмати Єржан Бабакурманов, в місті почалася спецоперація. Військові звільнили аеропорт і його робота переводиться в штатний режим.
За даними Zakon.kz, під час проведення антитерористичної операції в аеропорту Алмати загинули двоє військових.
У соціальних мережах з'явилося відео звільненого від протестувальників аеропорту Алмати. На кадрах видно розгромлені каси, бутіки, зони прильоту і посадки пасажирів.
Нагадаємо, в Казахстані 4-5 січня спалахнули масштабні протести.
Відзначити, кілька десятків протестувальників захопили аеропорт Алмати. В результаті повітряна гавань призупинила роботу.
Як повідомляло РБК-Україна, на тлі заворушень, що спалахнули, по всьому Казахстану ввели надзвичайний стан.