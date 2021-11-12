Розмежування територій Києва та області має вирішуватись конструктивно, - Володін

Питання розмежування територій Київської області та міста Києва, навколо якого вже більше 10 років шириться багато чуток, має бути вирішене конструктивно і без спекуляцій.

"Схема планування території Київської області - стратегічно важливий документ для розвитку всієї області і її громад. Наш регіон чи не єдиний в Україні, який до цього часу його не мав. Сподіваюсь, всі розуміють, що планування розвитку семи районів і 69 громад області - це не лише питання меж Коцюбинського і Києва. Однак, проведення в Схемі планування території області умовної лінії між областю і столицею будь-де - з лісом, без лісу, по фактичній забудові/інфраструктурі Коцюбинського - буде таким же сумнівним і дискусійним, як і та умовна лінія, яка була в першочерговому варіанті Схеми. І так буде до того часу, поки межі міста Києва не будуть остаточно визначені, згідно з законом Верховної ради України", - зазначив Василь Володін.

Він уточнив, що питання розмежування територій Київщини та столиці розглядалось учора на засіданні підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Комітету Верховної ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

"Дякую народним депутатам і членам підкомітету за можливість зібратись і обговорити проблемні питання, пов’язані з темою розмежування територій Київщини та столиці. Згідно з постановою Верховної ради України і рішенням Кабінету Міністрів, територія Коцюбинської селищної громади належить до території Бучанського району Київської області. Незважаючи на це, навколо цього питання шириться багато чуток, спекуляцій і політичних загравань. Тож вважаю справедливим і логічним для влади цієї громади домагатися встановлення меж території свого населеного пункту. І тут сподіваюсь на конструктивну позицію міста Києва. Треба брати відповідальність, спільно сідати і розмежовувати. Це не може тривати роками", - резюмував Василь Володін.