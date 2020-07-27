Розмова Путіна із Зеленським та загибель сина кримського політв'язня: новини за вихідні

Президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову, трирічного син політв'язня Руслана Сулейманова Мусу Сулейманова знайдено мертвим в Криму, в Києві закрили на карантин монастир ПЦУ. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 25-26 липня, - в матеріалі РБК-Україна

Зеленський провів телефонну розмову з Путіним

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Лідери держав обговорили виконання домовленостей, досягнутих "нормандською четвіркою" у Парижі.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Під час розмови Зеленський порушив питання безпеки на Донбасі. Путін підтримав досягнення домовленості про всеосяжне припинення вогню, яке призначили на 00:01 понеділка, 27 липня.

ПриватБанк звинуватив Коломойського у відмиванні майже 100 млн доларів у США через росіян

Націоналізований "ПриватБанк" подав до суду у штаті Делавер (США) змінений позов проти Ігоря Коломойського й Геннадія Боголюбова. Банк вимагає від свої колишніх власників відшкодування на суму в сотні мільйонів доларів.

Перевіривши додаткові банківські документи, банк стверджує, що обидва відмили 660 млн доларів через групу американських компаній Optima і ще 100 млн доларів через інші американські компанії.

Трирічного сина кримського політв'язня Сулейманова знайшли мертвим

Трирічного хлопчика Мусу Сулейманова, сина політв'язня Руслана Сулейманова, знайшли мертвим в Криму. Хлопчик знайдений після тривалих пошуків.

Дитину знайшли у вигрібній ямі в селі Строганівка. Згідно з результатами розтину, ознаки насильницької смерті не виявили.

Раніше "Кримський дім" повідомляв, що в Криму ввечері 24 липня пропав 3-річний хлопчик Муса, син кримськотатарського політв'язня Руслана Сулейманова. Це сталося в селі Строганівка Сімферопольського району, дитина грала у пісочниці біля будинку.

РНБО виявила витік даних з сервісу, яким користуються держоргани

Національний координаційний центр кібербезпеки виявив витік даних з сервісу Cloudflare. У так званому DarkNet опублікували перелік майже 3 млн сайтів, які використовують Cloudflare для захисту від DDoS та інших атак.

Про це повідомляє Рада національної безпеки та оборони України.

За даними РНБО, злитий у DarkNet перелік містить реальні IP-адреси сайтів, що створює загрози спрямованих на них атак.

У Києві закрили на карантин монастир ПЦУ

У Києві у Свято-Феодосіївському ставропігійному чоловічому монастирі виявили коронавірус. Його закрили на карантин. Про це повідомляє прес-служба монастиря у Facebook.

Як повідомляється, коронавірусну інфекцію лабораторно підтвердили серед жителів монастиря.

У КНДР заявили про перший випадок підозри на коронавірус в країні

Північна Корея повідомила про перший випадок підозри на COVID-19. Зараження коронавірусом підозрюють у людини, яка повернулася в країну 19 липня. Відзначається, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин скликав у суботу екстрене засідання політбюро правлячої Робочої партії країни, щоб обговорити "надзвичайну подію, що сталася у місті Кесон".

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив надзвичайну ситуацію і заблокував прикордонне місто.

Померла остання зірка фільму "Віднесені вітром"

У суботу, 25 липня, померла зірка фільму "Віднесені вітром" Олівія де Хевілленд. Вона прожила довге життя і покинула цей світ у віці 104 років. Смерть настала в сні в її будинку в Парижі.

Жінка була дворазовим лауреатом премії Оскар за кращу жіночу роль. В 1947 році вона отримала Оскар за роль у картині "Кожному своє" і в 1950 році за роль в "Спадкоємиці". Вона завоювала популярність у 1930-х роках, зігравши в серії захоплюючих пригодницьких фільмів, таких як "Капітан Блад" і "Пригоди Робін Гуда". В Олівії була номінація на Оскар за роль Мелані у фільмі "Віднесені вітром", і вона була останньою зіркою цього класичного фільму, оскільки решта вже давно померли.