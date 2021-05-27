"Розбійники з широкої дороги". В Одеській області затримали банду, яка нападала на далекобійників

"Працівники внутрішньої безпеки Нацполіції встановили групу "розбійників з великої дороги" з числа мешканців Одеської області, жертвами якої ставали водії великовантажних автомобілів. Нападників затримано. Слідчі поліції оголосили їм про підозру", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оперативники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ отримали інформацію щодо діяльності злочинної групи осіб, яка орудувала на автошляхах.

Крім того, поліція встановила, що затримані найближчим часом планували організувати на трасі чергову засідку, на цей раз на водія великовантажного автомобіля, який слідував з Одеси в Запорізьку область і мав при собі 370 тисяч гривень.