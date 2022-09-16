Розбірки місцевих криміналітетів. У Зеленського відреагували на вбивство "генпрокурора ЛНР"

"Ліквідацію так званого "генпрокурора ЛНР" та його заступника у власному кабінеті варто розглядати не інакше як розбірки місцевих кримінальних ОЗУ, що не поділили награбоване майно напередодні масштабної втечі", - написав він.

Подоляк зазначив, що є й друга версія причина вбивства Горенка - зачистка Росією свідків воєнних злочинів.

Хто такий Сергій Горенко

Чоловік більше 20 років пропрацював в правоохоронній системі України. Зокрема, в 2013-2014 роках був начальником відділу розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків.

За словами українського журналіста Андрія Цаплієнко, Горенко за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну демонстративно стріляв з гаубиці по Станиці Луганській, яка тоді була під контролем України. Це записувалося на відео.