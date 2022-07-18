Питання життя та смерті. Борель закликав розблокувати експорт зерна з України

Розблокування експорту зерна в Україні є питанням життя та смерті для багатьох людей. Росія зобов'язана зняти блокаду поставок.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Вирішення російської блокади поставок українського зерна є питанням життя та смерті для багатьох людей. Росія має зняти блокаду та дозволити експортувати українське зерно", - заявив глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель перед початком зустрічі голів МЗС європейських країн у Брюсселі.
Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорять:
Також цієї середи комісія ЄС порушить питання постачання газу та залежність союзу від енергоносіїв Росії.
За словами Борреля, ЄС не планує припиняти підтримувати Україну, а також вводити санкції проти Росії попри ризики для його енергопостачання.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними видання Reuters, США виділять мільярд доларів на боротьбу з голодом у країнах Близького Сходу та Північної Африки.
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