Питання життя та смерті. Борель закликав розблокувати експорт зерна з України

"Вирішення російської блокади поставок українського зерна є питанням життя та смерті для багатьох людей. Росія має зняти блокаду та дозволити експортувати українське зерно", - заявив глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель перед початком зустрічі голів МЗС європейських країн у Брюсселі.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорять:

війну на території України;

санкції проти Росії;

збільшення військової підтримки ЗСУ.

Також цієї середи комісія ЄС порушить питання постачання газу та залежність союзу від енергоносіїв Росії.

За словами Борреля, ЄС не планує припиняти підтримувати Україну, а також вводити санкції проти Росії попри ризики для його енергопостачання.