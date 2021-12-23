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У райраді Львова побилися депутати: один з них - олімпійський каратист

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Львові на сесії районної ради 23 грудня два депутати влаштували бійку. Один з них - олімпійський призер з карате.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zaxid Net.

За даними видання, конфлікт стався між депутатом від ВО "Свобода", головою комісії з культури та ветераном АТО Богданом Федуном та народним обранцем від партії "Самопоміч", олімпійським призером по караті Станіславом Горуною.

На кадрах видно, як конфлікт між депутатами переріс у бійку. Федун напав на Горуну і хотів завдати удару головою. Однак це йому не вдалося. Після кількох спроб представника "Свободи" нанести ще кілька ударів, олімпійський призер уклав його на підлогу.

Бійку намагалися зупинити знаходилися поруч депутати. У якийсь момент їм вдалося розняти учасників бійки.

У коментарі виданню Горуна пояснив, що Федун після засідання сесії почав його ображати, називаючи "ватою", і потім кинувся на нього. Конкретну причину конфлікту він не назвав.

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Львів